Kırklartepe Barajı sulama inşaatı 57 bin 700 dekar araziyi sulayacak - Son Dakika
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Kırklartepe Barajı sulama inşaatı 57 bin 700 dekar araziyi sulayacak

Kırklartepe Barajı sulama inşaatı 57 bin 700 dekar araziyi sulayacak
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Bayburt Kırklartepe Barajı sulama projesinin inşaatında çalışmalar sürerken DSİ ekipleri sahadaki son durumu inceledi. Proje tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. İncelemede yapılacak imalatlar ve uygulamalar değerlendirildi.

Bayburt'un önemli sulama projelerinden Kırklartepe Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak projede gelinen son durum yerinde incelendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Sayıştay Başkanlığı Başdenetçileri Sinem Yalçın ve İslam Kandemir ile birlikte Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemelerde bulundu. Heyete incelemeler sırasında DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur eşlik etti.

Sahadaki incelemede sulama inşaatında gelinen aşama ele alındı. Proje kapsamında bundan sonraki süreçte yapılacak imalatlar ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayburt, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırklartepe Barajı sulama inşaatı 57 bin 700 dekar araziyi sulayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklartepe Barajı sulama inşaatı 57 bin 700 dekar araziyi sulayacak - Son Dakika
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