Kırklartepe Barajı sulama inşaatı 57 bin 700 dekar araziyi sulayacak

Bayburt'un önemli sulama projelerinden Kırklartepe Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak projede gelinen son durum yerinde incelendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Sayıştay Başkanlığı Başdenetçileri Sinem Yalçın ve İslam Kandemir ile birlikte Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemelerde bulundu. Heyete incelemeler sırasında DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur eşlik etti.

Sahadaki incelemede sulama inşaatında gelinen aşama ele alındı. Proje kapsamında bundan sonraki süreçte yapılacak imalatlar ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.