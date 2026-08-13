Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu.

Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun şekilde kesiştiği 12 Ağustos gecesinde gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen meteor yağmuru, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda da eşsiz görüntüler oluşturdu. Bin 650 rakımlı yaylada gökyüzünü fotoğraflayan fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram, meteor yağmurunu objektifine yansıttı.

Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı.