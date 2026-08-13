Kırkpınar Yaylası'nda Perseid Meteor Yağmuru - Son Dakika
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Kırkpınar Yaylası'nda Perseid Meteor Yağmuru

Kırkpınar Yaylası\'nda Perseid Meteor Yağmuru
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Ilgaz'da meteor yağmuru eşsiz görüntüler sundu, doğa severler keyifli anlar yaşadı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu.

Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun şekilde kesiştiği 12 Ağustos gecesinde gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen meteor yağmuru, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda da eşsiz görüntüler oluşturdu. Bin 650 rakımlı yaylada gökyüzünü fotoğraflayan fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram, meteor yağmurunu objektifine yansıttı.

Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırkpınar Yaylası'nda Perseid Meteor Yağmuru - Son Dakika

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