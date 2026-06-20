Kırlangıçlar Restoranda Yuva Yaptı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kırlangıçlar, yavrularını yuva yaptıkları restoran içerisinde büyütüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bir işletmeye 7 yıl önce yuva yapan kırlangıçlar müşterilerin ilgi odağı oluyor. Restoran sahibi Mehmet Genç, kırlangıçların işletmelerine ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Kırlangıçlar 7 yıldır mayıs ayının başında geliyor. İlk geldiklerinde hava soğuk olduğu için kapı kapalı oluyor. Kapıyı açtığım gibi yuvasına gidiyor. Sabah ezanıyla yuvadan çıkıyor ve akşam olduğunda tekrar geliyor. 7 yıldır her sene 7 yavru buradan ayrılıyor. Onlar buraya güzellik katıyor" dedi. - KIRKLARELİ