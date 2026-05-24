Kırşehir\'de Sel Baskınları: Köylerde Su Birikintileri

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kent genelinde etkisini artıran yağış sonrası ilçelere bağlı köylerde su baskınları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dulkadirli köyü ile Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı, Kaman ilçesine bağlı Bayramözü ve Mucur ilçesine bağlı Yörücek köylerinde sel baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım sorunu yaşanırken tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. Selden etkilenen bölgelerde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmaların bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgelere sevk edilen AFAD ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KIRŞEHİR