Kızılay, Yangın Bölgesinde Beslenme Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Kızılay, Yangın Bölgesinde Beslenme Desteği Sağlıyor

Kızılay, Yangın Bölgesinde Beslenme Desteği Sağlıyor
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Türk Kızılay ekipleri, yangın bölgelerinde afetzedeler ve müdahale ekiplerine beslenme desteği veriyor.

Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri, yangın bölgelerinde hem afet müdahale ekiplerine hem de yangından etkilenen vatandaşlara beslenme desteği sağlıyor.

Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yangın bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla hem afet müdahale ekiplerine hem de yangından etkilenen vatandaşlara beslenme desteği sağlıyor. Kızılay ekipleri, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Kızılay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kızılay, Yangın Bölgesinde Beslenme Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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