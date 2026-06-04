Kızılcapınar Köyü\'nün Leylek Misafirleri

Atatürk Baraj kıyısında yer alan Adıyaman'ın Kızılcapınar Köyü yıllardır barınma ve beslenme ihtiyacı için gelen leylekleri misafir ediyor.

Adıyaman Merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü, her yıl göç döneminde leyleklerin uğrak noktası olarak biliniyor. Atatürk Barajı kıyısındaki Sitilce Mevkii'nde bulunan köy, özellikle barajda balık avlamak isteyen leylekler tarafından tercih ediliyor. Köy içerisinde bulunan 6-7 elektrik direğine yuva yapan leylekler, ilkbahar aylarında bölgeye gelerek burada yavruluyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan leylekler, her yıl aynı bölgeye yeniden dönüyor.

Kızılcapınar Köyü sakinleri ise yıllardır leylek yuvalarını koruyarak güvenli şekilde yaşamlarını sürdürmesine hassasiyet gösteriyor. Köy içerisindeki yuvalarıyla dikkatleri çeken leylekler oluşturdukları görüntülerle de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Leyleklerin köye renk kattığını dile getiren köylü vatandaşlardan Nevzat Polat, "Bu leylekler köyümüzün koruması altında. Her yıl gittikçe sayıları çoğalıyor. Barajın yakın olması sebebiyle burada beslenmeleri daha kolay oluyor" diye konuştu. - ADIYAMAN