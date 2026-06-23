Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavrusu Heyecanı - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavrusu Heyecanı

Kızılırmak Deltası\'nda Leylek Yavrusu Heyecanı
23.06.2026 16:18
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Kızılırmak Deltası, yüzlerce leylek ailesinin yavru telaşına sahne oluyor. Doğaseverler için eşsiz görüntüler.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu günlerde yüzlerce leylek ailesinin yavru telaşına sahne oluyor. Yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapan deltada, yumurtadan çıkan yavruların büyüme süreci doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Afrika'dan yaklaşık 7 bin kilometrelik uzun ve zorlu göç yolculuğunu tamamlayarak Samsun'daki Kızılırmak Deltası'na ulaşan leylekler, mart ayının sonu ile nisan ayının başında bölgeye yerleşti. Özellikle Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi mevkisinde bulunan ve "Leylek Ormanı" olarak bilinen alanda yoğunlaşan leylekler, ağaçların üzerinde kurdukları çok katlı yuvalarla adeta bir apartman görüntüsü oluşturuyor.

Göç döneminde ilk olarak bölgeye gelen erkek leylekler, geçen yıldan kalan yuvalarını onararak yeni sezona hazırladı. Ardından nisan ayında dişi leyleklerin de gelmesiyle birlikte kuluçka dönemi başladı. Geçtiğimiz ay yumurtadan çıkan yavrular ise şimdi anne ve babalarının büyük özveriyle taşıdığı yiyeceklerle besleniyor.

Yuvalarda ortalama 4 ila 5 yavru bulunduğu gözlemlenirken, ebeveyn leylekler gün boyunca yavrularının bakımını üstleniyor. Yavruların yaklaşık dört haftalık gelişim sürecinin ardından ilk uçuş denemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu süreçte leylek aileleri, deltadaki sulak alanlar ve çayırlarda besin arayarak yavrularını büyütmeye çalışıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, yalnızca leyleklere değil yüzlerce kuş türüne de yaşam alanı sunuyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan delta, özellikle yaz aylarında yavruların büyüme dönemine tanıklık etmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için eşsiz görüntüler sunuyor.

Doğal yaşamın en etkileyici döngülerinden birine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, leyleklerin yavrularını büyütme mücadelesi ve yeni neslin hayata hazırlanışı, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bafra Ovası, Unesco, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavrusu Heyecanı - Son Dakika

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