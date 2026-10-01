Kocaeli'de Bakanlık ekipleri firmaya köpüklenme sonrası 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenme nedeniyle metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı. Ceza, metro yapım işinde görevli firmaya uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.
Kaynak: İHA
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