Kocaeli'de Bakanlık ekipleri firmaya köpüklenme sonrası 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.