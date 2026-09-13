Kocaeli'de COP31 etkinliğinde fidan dağıtıldı, çocuklar iklim soruları sordu - Son Dakika
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Kocaeli'de COP31 etkinliğinde fidan dağıtıldı, çocuklar iklim soruları sordu

Kocaeli\'de COP31 etkinliğinde fidan dağıtıldı, çocuklar iklim soruları sordu
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COP31 kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen farkındalık etkinliklerinin Kocaeli ayağında vatandaşlara fidan dağıtıldı, devlet koruması altında bulunan çocuklar çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili sorular yöneltti. İzmit Kent Meydanı'ndaki etkinlikte "İklim Ağacı" oluşturuldu, fidan alan bir vatandaş bunu babasının mezarına dikeceğini söyledi.

COP31 kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen farkındalık etkinliklerinin Kocaeli ayağında vatandaşlara fidan dağıtıldı, devlet koruması altında bulunan çocuklar ise çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili sorular yöneltti. Etkinlikte vatandaşların iklim değişikliğine ilişkin dilek ve mesajlarını bırakabilecekleri "İklim Ağacı" da oluşturuldu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Çocuk Hakları İl Komiteleri tarafından 81 ilde eş zamanlı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stantlar kuruldu. Etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtılırken, Çocuk Hakları İl Komitesi'nde yer alan ve devlet koruması altında bulunan çocuklar vatandaşlara çevre, iklim krizi ve iklim değişikliğiyle ilgili sorular yöneltti. Alanda oluşturulan "İklim Ağacı"na ise vatandaşlar iklim değişikliğine ilişkin dilek ve mesajlarını yazdı.

"Babamın mezarına ekeceğim"

Etkinlik kapsamında dağıtılan fidanlardan alan Mahmut Çamur, "Babamın mezarını ziyarete gidiyorum. Bugün pazar günü oraya ekeceğim. Vesile oldu, şimdi götürüp dikeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kocaeli'de COP31 etkinliğinde fidan dağıtıldı, çocuklar iklim soruları sordu - Son Dakika

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