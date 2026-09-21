Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 500 gönüllü ve 13 dalgıç 1 ton atık topladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü'nde 500 gönüllü ve 13 dalgıç 1 ton atık topladı

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Kocaeli\'de Dünya Temizlik Günü\'nde 500 gönüllü ve 13 dalgıç 1 ton atık topladı
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Kocaeli Körfez'de Dünya Temizlik Günü kapsamında Tütünçiftlik Sahili'nde düzenlenen etkinlikte 500 gönüllü ve 13 dalgıç sahil ile deniz temizliği yaptı. Çalışmalarda toplam 1 ton atık toplandı; program çevre ve gönüllülük bilincini artırmayı amaçladı.

Kocaeli'de Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 gönüllü, sahil ve deniz temizliği yaptı. 13 dalgıcın da destek verdiği çalışmalarda toplam 1 ton atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de katkı sunduğu Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde sahil ve deniz temizliği ile çevre farkındalığı programı düzenlendi. Let's Do It Türkiye tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 500 gönüllü katıldı. Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da destek verdi.

Denizden ve karadan temizlik

Program kapsamında deniz ve karada temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplam 13 dalgıcın katıldığı çalışmalarda Değirmendere Su Altı Topluluğu dalgıçları ile Deniz ve Liman İşletme Müdürlüğü dalgıçları görev aldı. Deniz ve karada yürütülen temizlik çalışmalarında toplam 1 ton atık toplandı. Öğrenciler ve gönüllüler de sahil temizliğine katılarak çalışmalara destek verdi.

Temel amaç bilinci artırmak

Dünya Temizlik Günü'nün farklı ülkelere yayılarak milyonlarca insanı ortak bir çevre bilinci etrafında buluşturduğunu belirten Let's Do It Kocaeli Yerel Saha Sorumlusu ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol, 2018 yılından bu yana gönüllüler, belediyeler, okullar, özel sektör temsilcileri ve yerel toplulukların çevre hareketinin parçası olduğunu söyledi. Çevre temizliğinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Demirkol, etkinliğin temel amacının toplumda çevre ve gönüllülük bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha temiz bir gelecek bırakmak olduğunu belirtti. Demirkol ayrıca toplanan atıkların kayıt altına alınması, gönüllü katılımının izlenmesi ve saha verilerinin kayıt altına alınmasının yürütülen çalışmalar açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Çevrenin korunması ortak sorumluluk"

Let's Do It Türkiye Çevre ve İklim Politikaları Danışma Kurulu Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş, Kocaeli'nin sanayisi, nüfusu, doğal alanları ve İzmit Körfezi ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Körfez'in korunmasının yalnızca Kocaeli'nin değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu belirten Durmuş, temiz bir çevrenin yalnızca temizlik ekiplerinin veya belediyelerin çalışmalarıyla sağlanamayacağını ifade etti. Kamu kurumları, özel sektör, gençler ve toplumun tamamının çevrenin korunmasına katkı sunması gerektiğini söyleyen Durmuş, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere teşekkür etti.

"Çevre hassasiyeti oluşturmak bizi mutlu ediyor"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, programın amacının çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen çevre örgütlerine, gönüllülere, çocuklara ve gençlere teşekkür etti. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise herkesin yaşanabilir bir çevre arzusu içinde olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında "Dip Çamurundan Sanata Seramik Atölyesi", ileri dönüşüm sergileri ve belediye stantları yer aldı.

Kaynak: İHA
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