İzmit Körfezi'ne akan 12 derenin su kalitesi düzenli izleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit Körfezi'ne akan 12 derenin su kalitesi düzenli izleniyor

İzmit Körfezi\'ne akan 12 derenin su kalitesi düzenli izleniyor
10.07.2026 09:48  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin su kalitesini korumak ve kirliliğe karşı erken önlem almak amacıyla körfeze dökülen 12 derede düzenli su numunesi alımı ve analiz çalışmaları yürütüyor.

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'nin su kalitesini korumak ve kirlilik risklerine karşı erken önlem almak amacıyla denize akan 12 derede izleme faaliyetleri yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından körfezin ekosistemini korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit Körfezi'ne dökülen Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden belirli periyotlarla su numuneleri alınıyor. Alınan numuneler, fiziksel, kimyasal ve gerekli görülen diğer analizlerin yapılması için TÜBİTAK MAM Laboratuvarı'na gönderiliyor.

Sahada anlık ölçümler yapılıyor

Ekipler tarafından sahada gerçekleştirilen çalışmalarda numune alımının yanı sıra; debi, su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik parametrelerinin anlık ölçümleri yapılarak kayıt altına alınıyor.

Elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda dere sularının mevcut durumu düzenli olarak değerlendirilirken, körfezin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İzmit Körfezi'ne akan 12 derenin su kalitesi düzenli izleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ne akan 12 derenin su kalitesi düzenli izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.