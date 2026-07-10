İzmit Körfezi\'ne akan 12 derenin su kalitesi düzenli izleniyor

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'nin su kalitesini korumak ve kirlilik risklerine karşı erken önlem almak amacıyla denize akan 12 derede izleme faaliyetleri yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından körfezin ekosistemini korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit Körfezi'ne dökülen Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden belirli periyotlarla su numuneleri alınıyor. Alınan numuneler, fiziksel, kimyasal ve gerekli görülen diğer analizlerin yapılması için TÜBİTAK MAM Laboratuvarı'na gönderiliyor.

Sahada anlık ölçümler yapılıyor

Ekipler tarafından sahada gerçekleştirilen çalışmalarda numune alımının yanı sıra; debi, su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik parametrelerinin anlık ölçümleri yapılarak kayıt altına alınıyor.

Elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda dere sularının mevcut durumu düzenli olarak değerlendirilirken, körfezin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - KOCAELİ