Kurban pazarlarında haşereye karşı ilaçlama mesaisi

22.05.2026 09:16  Güncelleme: 09:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 4 ilçedeki kurban satış alanlarında haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle yapılan çalışmalarda karasinek, sivrisinek ve kene gibi zararlıların üremesi engelleniyor.

Kocaeli'de belediye ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki 4 ilçede kurulan kurban satış alanlarında haşere ve sineklere karşı detaylı ilaçlama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince ilçelerinde kurulan hayvan pazarlarında vatandaşların ve üreticilerin sağlıklı bir ortamda alım-satım yapabilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Ekipler tarafından günlük periyotlarla yürütülen çalışmalarda kurban çadırları, hayvan bekleme alanları ve çevresindeki riskli noktalar titizlikle ilaçlanıyor. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek larvaları ve kene gibi zararlıların üremesini engellemeyi amaçlayan çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı, doğaya zararı olmayan biyosidal ürünler kullanılıyor.

Hayvan dışkılarının yoğun olduğu bölgelerde de düzenli ilaçlama yapılırken, çadır çevrelerine karasinek ve sivrisineğe karşı özel tuzak çuvalları yerleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

