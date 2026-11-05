Kocaeli\'de mevsimin ilk karı Kartepe\'ye düştü, yüksek kesimler beyazladı

Kocaeli'de mevsimin ilk karı Kartepe'ye düştü, yüksek kesimler beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Hafif yağışla yüksek kesimler yer yer beyaza bürünürken ince kar örtüsü hemen eridi ve yetkililer buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Kocaeli'de mevsimin ilk karı, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye düştü. Hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler yer yer beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde etkili olan hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı. Yağışın ardından zirvede zemini kaplayan ince kar örtüsü hemen eridi. Yetkililer buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Kaynak: İHA
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