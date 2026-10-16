Kocaeli\'de sağanak sonrası belediye ekipleri Yuvacık\'ta 24 kişiyi tahliye etti

Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 16 personel ve 954 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdü. Kentte bazı bölgelerde metrekareye 214,9 kilogram yağış düşerken, su baskınları ve heyelanların yaşandığı noktalarda kurtarma, tahliye ve yol açma çalışmaları yürütüldü.

Kentte 14 Ekim saat 21.30 ile 15 Ekim saat 17.00 arasında etkili olan yağışlarda Kartepe'de metrekareye 214,9, Başiskele'de 197,8 kilogram yağış düştü. İl genelinde ortalama yağış miktarı metrekareye 96,3 kilogram olarak ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü ve ilgili daire başkanlıklarının katılımıyla yürütülen çalışmalarda su baskınlarına müdahale, kurtarma ve tahliye operasyonları ile ulaşımın yeniden sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdi.

Çalışmalara İtfaiye Dairesi Başkanlığı 320 personel ve 123 araçla, İSU Genel Müdürlüğü 568 personel ve 314 araçla, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 722 personel ve 412 araçla, Zabıta Dairesi Başkanlığı 100 personel ve 15 araçla katılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 1300 personel ve 87 araçla, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise 6 personel ve 3 araçla sahada görev yaptı.

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Yağış nedeniyle Yuvacık Barajı yolunda meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve A Takımı ekipleri, 24 vatandaşı tahliye etti. Seymen Battı Çıktı mevkisinde su baskını nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, Çuhane Deresi mevkisinde mahsur kalan 15 çalışan botla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Gebze'nin Mudarlı Mahallesi'nde dere taşması sonucu mahsur kalan 3 kişi de kurtarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Başiskele Sahil Yolu'nda gebe hasta taşıyan ambulansın mahsur kalması üzerine bölgeye UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hasta ve sağlık personelinden oluşan 4 kişi tahliye edildi. Gebe hasta hastaneye ulaştırılırken ambulansın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde trafik güvenliğine yönelik tedbirler alındı. D-130 Karayolu Seymen Tüneli'nde su taşkını nedeniyle yapılan düzenlemelerin ardından yol çift yönlü ulaşıma açıldı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde Kuruçeşme otoban köprüsü altında ise şerit daraltma uygulandı.

Başiskele'de File Market önü ile Kandıra Sapağı'nda Köseoğlu Ekmek Fırını önündeki çalışmalar kapsamında yollar kısmen trafiğe açıldı. Başiskele Serdar Mahallesi'nde Selahattin Eyyubi Caddesi'nin belediye önündeki bölümü ile Gölcük Feriye-Bahçecik bağlantı yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

İzmit Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesinin ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol kısmen trafiğe açıldı. D-605 Kandıra Yolu ise iki yönde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşımın Akçakese-Pirceler köy yolu üzerinden sağlandığı belirtildi.

Kartepe tramvay hattında su birikintileri nedeniyle geçici olarak durdurulan seferler de ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden başladı.

Vatandaşlara sağlık ve barınma desteği

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre olumsuz hava şartlarıyla bağlantılı 5 ayrı olayda 15 kişi hastaneye nakledildi. Nakledilen vatandaşların genel sağlık durumlarında olumsuzluk bulunmadığı bildirildi.

Yağıştan etkilenen 2 kişi, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki geçici barınma merkezine yerleştirildi. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere 30 kişilik geçici barınma kapasitesinin hazır tutulduğu belirtildi.

2 bin 483 olay ve ihbar kaydı

Yoğun yağış sürecinde İSU Genel Müdürlüğüne 1833 yağmur suyu talep kaydı, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 650 olay ve ihbar kaydı ulaştı. İki kurumun kayıtlarının toplamının 2 bin 483 olduğu, mükerrer kayıtların henüz ayrıştırılmadığı kaydedildi.