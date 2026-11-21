Kocaeli'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, pazarda alışveriş yapan vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Kentte aniden etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve yıldırımın da eşlik ettiği yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Alışveriş yapmak amacıyla pazar alanına gelen vatandaşlar, yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte korunacak yer aradı. Bazı vatandaşlar tezgahların altına ve pazar çevresindeki kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise yağmurdan kaçmak için sağa sola koşuşturdu. Etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken sular, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Kentin bazı noktalarında sağanak yağışla birlikte dolu da etkili oldu.

Öte yandan Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Kocaeli ve çevresinde metrekareye 21 ila 45 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği belirtildi. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.