Kocagöl İçin Koruma Çağrısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, Kuşadası'nın deniz kıyısındaki tek lagünü olma özelliği taşıyan Kocagöl'ün Mahalli Sulak Alan dahiline alınması için çağrıda bulunurken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kendi küçük olabilir, ekolojik önemi ve sorunları çok büyük" dedi.

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl, sinyal vermeye devam ediyor. Adı her ne kadar koca olsa da, yıllardır devam eden insan baskısıyla küçük bir göle dönüşen Kocagöl'de bir araya gelen doğaseverler ise gölün ekolojik önemine dikkat çekerek Mahalli Sulak Alan çerçevesine alınmasını istedi. Bu kapsamda Güzelçamlı Mahallesi sınırlarında bulunan, suyu depolayan, taşkın riskini azaltan, yeraltı sularını besleyen, iklimi dengeleyen ve binlerce canlı türüne yaşam sağlayan lagün niteliğindeki Kocagöl'ün yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, çevre kirliliği, sazlıkların tahribi, su kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, sucul canlı ölümleri, gölü denizle buluşturan kanalın sürekli kapanması ve uzun yıllardır çözülemeyen yönetim sorunları yerinde dile getirildi.

Kocagöl'ün herhangi bir koruma statüsüne sahip olmaması nedeniyle değerli sulak alanın yıllardır kendi haline terk edilmiş durumda olduğuna dikkat çekilirken, doğaseverler adına açıklamayı Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı ve Mahalli Sulak Alan Komisyon üyesi Bahattin Sürücü yaptı.

Kuşadası'nın tek sulak alanı olan Kocagöl'ün yok olmadan harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Sürücü; "Kocagöl, bugün yalnızca doğal bir yaşam alanını değil, aynı zamanda bölgemizin geleceğini ilgilendiren ciddi bir tehditle karşı karşıyadır. Sulak alanlar, suyu depolayan, taşkınları azaltan, yeraltı sularını besleyen, iklimi dengeleyen ve binlerce canlıya yaşam sağlayan vazgeçilmez ekosistemlerdir. Kocagöl de bu özellikleriyle yalnızca Güzelçamlı'nın değil, Kuşadası'nın en önemli doğal değerlerinden biridir. Ancak Kocagöl her geçen gün biraz daha nefessiz bırakılmaktadır. Gölü denize bağlayan ve ekosistemin sürekliliğini sağlayan kanal, dalgalarla taşınan alüvyon nedeniyle sık sık kapanmaktadır. Günlerce açılmayan kanal yüzünden gölde su dolaşımı durmakta, oksijen seviyesi düşmekte ve sucul canlı ölümleri yaşanmaktadır. Oluşan kötü koku ve sivrisinek yoğunluğu ise çevrede yaşayan binlerce insanın yaşam kalitesini ve halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bütün bunlara rağmen Kocagöl hala hak ettiği koruma statüsüne sahip değildir. Artık geçici çözümler değil, kalıcı ve bilimsel çözümler üretilmelidir. Kocagöl ile deniz arasındaki kanal sürekli açık kalmalıdır. Kanalın yeniden kapanmasını önleyecek sürekli izleme ve bakım sistemi oluşturulmalıdır. Sulak alanın doğal filtresi olan sazlıklar korunmalı, tahribat önlenmelidir. Kocagölün doğu yakasındaki sazlıklara bırakılan evsel atıklar temizlenmeli, alan etkin koruma önlemleriyle güvence altına alınmalıdır. Kocagöl'e uygun bir koruma statüsü kazandırılmalı ve bu süreç gecikmeden tamamlanmalıdır. Bu talepler yalnızca doğayı korumaya yönelik değildir. Bu talepler, halk sağlığının korunması, doğal afet risklerinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin devamı, sürdürülebilir turizm ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakılması için dile getirilmektedir. Kocagöl yalnızca bir göl değildir. Kocagöl, Kuşadası'nın su güvenliğidir. Bizler Aydın Valiliğimizi ve ilgili tüm kurumları bilimsel veriler doğrultusunda, ortak akıl ve kamu yararı anlayışıyla gecikmeden harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.