Kocagöl İçin Koruma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocagöl İçin Koruma Çağrısı

Kocagöl İçin Koruma Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğaseverler, Kuşadası'ndaki Kocagöl'ün koruma altına alınması için basın açıklaması yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, Kuşadası'nın deniz kıyısındaki tek lagünü olma özelliği taşıyan Kocagöl'ün Mahalli Sulak Alan dahiline alınması için çağrıda bulunurken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kendi küçük olabilir, ekolojik önemi ve sorunları çok büyük" dedi.

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl, sinyal vermeye devam ediyor. Adı her ne kadar koca olsa da, yıllardır devam eden insan baskısıyla küçük bir göle dönüşen Kocagöl'de bir araya gelen doğaseverler ise gölün ekolojik önemine dikkat çekerek Mahalli Sulak Alan çerçevesine alınmasını istedi. Bu kapsamda Güzelçamlı Mahallesi sınırlarında bulunan, suyu depolayan, taşkın riskini azaltan, yeraltı sularını besleyen, iklimi dengeleyen ve binlerce canlı türüne yaşam sağlayan lagün niteliğindeki Kocagöl'ün yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, çevre kirliliği, sazlıkların tahribi, su kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, sucul canlı ölümleri, gölü denizle buluşturan kanalın sürekli kapanması ve uzun yıllardır çözülemeyen yönetim sorunları yerinde dile getirildi.

Kocagöl'ün herhangi bir koruma statüsüne sahip olmaması nedeniyle değerli sulak alanın yıllardır kendi haline terk edilmiş durumda olduğuna dikkat çekilirken, doğaseverler adına açıklamayı Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı ve Mahalli Sulak Alan Komisyon üyesi Bahattin Sürücü yaptı.

Kuşadası'nın tek sulak alanı olan Kocagöl'ün yok olmadan harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Sürücü; "Kocagöl, bugün yalnızca doğal bir yaşam alanını değil, aynı zamanda bölgemizin geleceğini ilgilendiren ciddi bir tehditle karşı karşıyadır. Sulak alanlar, suyu depolayan, taşkınları azaltan, yeraltı sularını besleyen, iklimi dengeleyen ve binlerce canlıya yaşam sağlayan vazgeçilmez ekosistemlerdir. Kocagöl de bu özellikleriyle yalnızca Güzelçamlı'nın değil, Kuşadası'nın en önemli doğal değerlerinden biridir. Ancak Kocagöl her geçen gün biraz daha nefessiz bırakılmaktadır. Gölü denize bağlayan ve ekosistemin sürekliliğini sağlayan kanal, dalgalarla taşınan alüvyon nedeniyle sık sık kapanmaktadır. Günlerce açılmayan kanal yüzünden gölde su dolaşımı durmakta, oksijen seviyesi düşmekte ve sucul canlı ölümleri yaşanmaktadır. Oluşan kötü koku ve sivrisinek yoğunluğu ise çevrede yaşayan binlerce insanın yaşam kalitesini ve halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bütün bunlara rağmen Kocagöl hala hak ettiği koruma statüsüne sahip değildir. Artık geçici çözümler değil, kalıcı ve bilimsel çözümler üretilmelidir. Kocagöl ile deniz arasındaki kanal sürekli açık kalmalıdır. Kanalın yeniden kapanmasını önleyecek sürekli izleme ve bakım sistemi oluşturulmalıdır. Sulak alanın doğal filtresi olan sazlıklar korunmalı, tahribat önlenmelidir. Kocagölün doğu yakasındaki sazlıklara bırakılan evsel atıklar temizlenmeli, alan etkin koruma önlemleriyle güvence altına alınmalıdır. Kocagöl'e uygun bir koruma statüsü kazandırılmalı ve bu süreç gecikmeden tamamlanmalıdır. Bu talepler yalnızca doğayı korumaya yönelik değildir. Bu talepler, halk sağlığının korunması, doğal afet risklerinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin devamı, sürdürülebilir turizm ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakılması için dile getirilmektedir. Kocagöl yalnızca bir göl değildir. Kocagöl, Kuşadası'nın su güvenliğidir. Bizler Aydın Valiliğimizi ve ilgili tüm kurumları bilimsel veriler doğrultusunda, ortak akıl ve kamu yararı anlayışıyla gecikmeden harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kocagöl İçin Koruma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:35:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kocagöl İçin Koruma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.