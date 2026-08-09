İstanbul Adliyesi\'nde \'sahte hakim\' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul Adliyesi’nde kendisini aktif görevdeki hakim olarak tanıtan 55 yaşındaki eski hakim Amil Ece’nin sahte kimlikle bir dosya hakkında bilgi almaya çalıştığı ortaya çıktı. 2019 yılında meslekten ihraç edilen Ece’nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen kalem müdürünün yaptığı kontrol gerçeği ortaya çıkardı. Adliyenin yemekhanesinde yakalanan Ece tutuklanırken, beraberindeki 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAHTE HAKİM KİMLİĞİYLE ADLİYEYE GELDİ

Sabah’ın haberine göre olay, İstanbul Adliyesi’nde meydana geldi. 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki eski hakim Amil Ece, beraberindeki iki kişiyle birlikte kaçakçılık bürosu kalem müdürü Oğuzhan Kötek’in odasına gitti.

Ece, Anadolu Adliyesi’nde aktif olarak asliye hukuk hakimliği yaptığını söyleyerek yanında bulunan sahte hakim kimlik kartını gösterdi.

Ardından yeğeninin şüpheli sıfatıyla yer aldığı bir dosya bulunduğunu belirten Ece, söz konusu dosyanın hangi savcı tarafından yürütüldüğünü öğrenmek istedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Görüşme sırasında Amil Ece ve yanındaki kişilerin çelişkili ifadeler kullanması kalem müdürü Oğuzhan Kötek’in dikkatini çekti.

Kötek bunun üzerine Ece’ye hakimlik sicil numarasını sordu. Soruyu yanıtlamakta tereddüt eden ve geçiştirmeye çalışan Ece, müsaade isteyerek odadan ayrıldı ve hızla asansörlere yöneldi.

ANADOLU ADLİYESİ’Nİ ARAYIP TEYİT ETTİ

Şüpheleri artan Oğuzhan Kötek, Anadolu Adliyesi’ni arayarak Amil Ece isimli aktif görevde bir hakimin bulunup bulunmadığını sordu.

Kötek, “Böyle bir hakim yok” yanıtını alınca durumu vakit kaybetmeden Başsavcı Vekiline bildirdi.

İhbar üzerine polis ve güvenlik ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ece ve beraberindeki kişilerin adliyenin yemekhane katında bulunduğunu tespit etti.

YEMEKHANEDE YAKALANDI

Polis ekipleri şüphelileri yemekhanede gözaltına almak istedi. Ece, burada da hakim olduğunu iddia ederek ekiplere zorluk çıkardı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Ece’nin gösterdiği hakim kimliğinin sahte olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Amil Ece ile beraberindeki iki kişi gözaltına alındı.

“İŞİ HIZLANDIRMAK İÇİN HAKİM OLDUĞUMU SÖYLEDİM”

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Amil Ece ve beraberindeki iki kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ece ifadesinde, işi hızlandırmak amacıyla hakim olduğunu söylediğini ve herhangi bir menfaatinin bulunmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Sahte olduğu belirlenen kimliği ise yerde bulduğunu ileri süren Ece, serbest bırakılmasını talep etti.

ESKİ HAKİM TUTUKLANDI

Mahkemedeki savunmaların ardından Amil Ece’nin tutuklanmasına karar verildi. Yanında bulunan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.