İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor - Son Dakika
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İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

İsrail\'den \'yalnız saldırı\' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
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Washington'ın Tahran ile diplomatik bir anlaşmaya varma çabaları sürerken İsrail'in, İran'a yönelik olası tek taraflı askeri operasyonlara hazırlandığı öne sürüldü. İsrail basını, ABD'nin doğrudan askeri müdahaleden geri adım atması durumunda dahi Tel Aviv'in bağımsız hareket etme seçeneğini kullanacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, orduya İran'a karşı operasyonlar için hazırlık talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, İran'a karşı olası bağımsız operasyonlara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Tel Aviv, Washington'ın doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar, Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor.

ORDUYA 'HAZIRLIK YAPIN' TALİMATI VERMİŞTİ

İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in büyük bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirdiği İran'ın balistik füze programı ve nükleerle ilgili altyapı gibi yeteneklerini yeniden inşa etmesini veya genişletmesini asla kabul etmeyeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce orduya olası bir "mavi-beyaz" operasyonuna hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca, İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ENDİŞELİ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, üst düzey yetkilileri devam eden askeri eylemlerin yeni riskler yaratabileceği konusunda uyardığı bildirildi. Caine'in, Başkan Donald Trump'ın İran'daki hedeflerine yalnızca hava saldırılarıyla ulaşmanın zor olabileceğini savunduğu kaydedildi.

CNN International daha önce Caine'in çatışmadan bir "çıkış yolu" aradığını duyurmuştu. İddialara göre Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle savaş ve olası askeri seçenekler hakkında görüşmeler Yaptı. Caine, gerginliğin daha da tırmanmasının istenmeyen sonuçlar doğurabileceği endişesini dile getirdi.

Beyaz Saray, askeri harekat konusunda ciddi iç anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Beyaz Saray yetkilisi, Caine'i Trump'ın ulusal güvenlik ekibi için "inanılmaz bir değer" olarak nitelendirdi ve önceki ABD operasyonlarının başarısına işaret etti. Bu arada Vance, Tahran'ın da çatışmaları sona erdirmekle ilgilendiğini, ancak bunun için İran'ın Washington'ın taleplerini karşılaması gerektiğini belirtti.

İSRAİL'DE SALDIRI HAZIRLIKLARI

İsrail merkezli Kanal 13'ün haberine göre İsrail ordusu, İran'a karşı olası tek taraflı eylem için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar, ABD'nin Tahran ile diplomatik bir anlaşmaya varması ve kendi askeri operasyonlarını sona erdirmesi durumunda bile İsrail'in harekete geçmesine olanak sağlayabilecek şekilde tasarlandı. İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in İran'ın füze veya nükleer yeteneklerinin acil bir tehlike oluşturduğuna inanması durumunda bağımsız hareket etme yeteneğini korumak istediğine dikkat çekildi.

ABD, İSRAİL'DEN UZAKLAŞIYOR MU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da benzer şekilde, İsrail'in ABD'nin tam desteği olmadan İran'la karşı karşıya gelme olasılığına işaret etti. Netanyahu, İsrail'in böyle bir durumdan kaçınmayı tercih edeceğini ancak gerektiğinde bağımsız hareket etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.

FÜZE STOKLARI ENDİŞEYİ ARTIRIYOR

İsrail'in hazırlıklarına ilişkin haberler, ABD'nin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir askeri harekatı sürdürme kabiliyeti konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Uluslararası basın, aylarca süren çatışmalar sırasında ABD'nin hassas uzun menzilli füzelerinin ve hava savunma önleme sistemlerinin yoğun kullanımını gündeme taşıdı. Silah stoklarıyla ilgili endişeler, Washington'ın askeri operasyonlara devam edip etmeyeceği veya azaltıp azaltmayacağı konusunda karar verirken ek bir faktör haline gelebilir.

İsrail için ABD'nin diplomatik olarak geri çekilme olasılığı, İran'dan algılanan tehdidi ortadan kaldırmıyor. Son raporlar, Tel Aviv'in İran'ın füze veya nükleer yeteneklerinin acil bir tehlike oluşturduğuna inanması durumunda bağımsız hareket etme yeteneğini korumak istediğini gösterdi. Son haftalarda yaptığı açıklamalarda ABD'den bağımsız bir askeri kapasite inşa etmek istediğini vurgulayan Netanyahu'nun, ABD ile koordinasyon sağlamadan İran'a karşı yeni operasyon emri vermeyi değerlendirdiği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Al Jazeera'ye değerlendirmelerde bulunan NATO Savunma Koleji'nden kıdemli uzman Richard Weitz, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin kısmen dolaylı olmaları nedeniyle uzadığını belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla bu dolaylı süreç nedeniyle durum biraz karmaşık. İranlılar ABD ile doğrudan görüşmeyi reddediyor. İranlılar Ummanlılar ve Pakistanlılarla konuşuyor, Ummanlılar ve Pakistanlılar da ABD ile temas kuruyor" ifadelerini kullandı.

Uzman isim, bunun sonucunda ABD'nin aracılardan aldığı "olumlu sinyallerin" genellikle Tahran'dan gelen müteakip açıklamalarla çeliştiğini ifade ederek, "Bence 'birbirini yanlış anlamak' bu süreci tanımlamak için iyi bir yol" değerlendirmesinde bulundu.

Weitz, Washington'daki hakim yorumun, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için öne sürdüğü altı koşulun, Devrim Muhafızları Ordusu içindeki sertlik yanlısı unsurların İran Dışişleri Bakanlığı üzerinde yeniden hakimiyet kurmasını yansıttığı yönünde olduğunu aktardı.

Beyaz Saray'ın bir anlaşmaya yakın olduğuna inandığı anda Tahran'ın neden yeni bir sert talep listesi yayınladığını söyleyen Weitz, "Bu ABD için zorlayıcı çünkü tazminat ödenmesi gibi bazı talepleri kabul edemez. Yaptırımlar ve diğer birkaç konuda daha fazla esneklik olabilir ancak tüm bu talepleri müzakere edilemez olarak sıralamak bizi hiçbir yere götürmez" diye konuştu.

LÜBNAN'DA SALDIRILAR, ATEŞKESE RAĞMEN SÜRÜYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ateşkese rağmen devam ederken, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyinde bir evin yakınına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Bir İsrail İHA'sı Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Rumman beldesinde teknik arıza nedeniyle düştü. Ali Tahir Tepesi, Debşe Tepesi ve Kefer Rumman Tepeleri arasında seyreden İHA'nın bir evin yakınına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Zavter eş-Şarkiyye beldesinde evleri ve altyapıyı patlayıcılarla hedef aldı. Patlamalar sonucu bazı evler ve altyapı unsurları yıkıldı. NNA, ayrıca İsrail ordusunun Ali Tahir Tepesi ile Debşe Tepesi çevresi ve Kefer Rumman'ın Doha bölgesini yoğun topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN KÖYÜNÜ İŞGAL ETTİ

AFP'nin bildirdiğine göre İsrail güçleri, Lübnan ordusunun kontrolüne bırakılan Zavtar el-Garbiye köyüne gece yarısından kısa süre sonra sızdı ve kasaba meydanı yakınına yeni bir toprak bariyer inşa etti. Lübnan devlet medyası ve yerel belediye başkanının aktardığına göre, bu bariyer köyün doğu girişine inşa edilerek bölgedeki bir yolu kapattı. Zavtar el-Garbiye, ABD sponsorluğundaki çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan ordusunun devralacağı iki "pilot bölgeden" biriydi. İsrail ordusu, "bu bölgedeki böyle bir olaydan haberdar olmadığını" öne sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray, Washington, Tel Aviv, Tahran, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor - Son Dakika

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