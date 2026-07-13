Konya'da görsel şölen sunan lavanta tarlası ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Konya'da görsel şölen sunan lavanta tarlası ziyaretçilerini ağırlıyor

Konya\'da görsel şölen sunan lavanta tarlası ziyaretçilerini ağırlıyor
13.07.2026 10:09  Güncelleme: 10:18
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde 35 bin metrekarelik lavanta tarlası, mor rengiyle doğa tutkunları ve turistlerin uğrak noktası haline geldi. Üretici Ali Korkmaz, lavantaları sulamadan doğal yollarla yetiştirdiklerini belirtti.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde bulunan 35 bin metrekarelik lavanta tarlası, mor rengiyle görsel bir şölen sunarak, yoldan geçenlerin, doğa tutkunlarının ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikiyle 5 yıl önce tarlasına lavanta eken Ali Korkmaz (60), emeklerinin karşılığını aldı. Lavanta bahçesini büyük bir sevgiyle yetiştirdiğini belirten Korkmaz, "5 yıl önce belediyemizin teşvikiyle lavantayı sevdiğim için ektim. 5 yıldır bahçemize özenle bakıyoruz ve en güzel sonuca ulaştık. Ben buna 'mor rengin sırrı' diyorum. Bu mor rengin sırrı da 5'inci yılda kendini bize gösterdi" dedi.

"Lavantaları hiç sulamadan, yağmurun bereketiyle yetiştiriyoruz"

Bölgeden geçenlerin lavanta tarlasını görünce durmadan edemediğini söyleyen Korkmaz, "Burası 35 bin metrekarelik geniş bir alan. Yoldan geçenler durup hayranlıkla izliyor. Gelen ziyaretçilerimizi sevgiyle ve güler yüzle karşılıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Lavantaları hiç sulamadan, tamamen Allah'ın verdiği yağmurun bereketiyle, doğal yollarla yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Farklı şehirlerden seyahat edenlerin yanı sıra yabancı turistler de yol üzerinde fark ettikleri lavanta tarlasına aileleriyle birlikte uğrayarak mola veriyor. Lavanta tarlasında vakit geçiren ziyaretçiler, karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirterek, bahçenin fotoğraf çekmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek için harika bir ortam sunduğunu ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Konya'da görsel şölen sunan lavanta tarlası ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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