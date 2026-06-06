Konya'da dağlık alandan gelen sel etkili oldu - Son Dakika
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Konya'da dağlık alandan gelen sel etkili oldu

Konya\'da dağlık alandan gelen sel etkili oldu
06.06.2026 02:05  Güncelleme: 02:07
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dağlık alanda etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları iş yeri ve binaların bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da dağlık alanda etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları Selçuklu ilçesinde bazı iş yeri ve binaların bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi 500 Evler mevkiindeki dağlık alanda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Tepelerden gelen sel suları Sille Ak Mahallesi, İsmail Kaya Caddesi ve çevresini etkiledi. Cadde ve sokaklardan akan sel suları bazı iş yerleri ve binaların bodrum katlarında da zarara neden oldu. Sele araçlarında yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskını olan cadde üzerindeki iş yerlerinde su tahliyesi yaptı. Sokak üzerine sel nedeniyle akan çamurlar ise kazaya neden olmaması için belediye ekiplerince temizlendi.

Dükkanını su basan esnaf Mahmut Başoda, "Benim bir şeyden haberim yoktu. Oğlum aradı 'bizim dükkana su girmiş' dedi. Geldik baktık her şey gitmiş camlar kırılmış, evraklar, bilgisayarlar ne varsa suya teslim olmuş. Hiç bir şey kalmadı sel hepsini almış götürmüş. Hiç yağmur yağmadan yukarıdan sel gelmiş, o neden olmuş" dedi.

Sele yolda yakalanan Nurullah Göçmen ise, "İş yerinden çıkmıştık, caddede su basmış. Araçların hepsi durmuştu. Biz yaya olarak buraya kadar geldik. Polis yolu bir süre kapattı. Allah afetinden korusun, bir daha göstermesin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Konya'da dağlık alandan gelen sel etkili oldu - Son Dakika

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