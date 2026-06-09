Konya'da Su Kaynakları Durumu - Son Dakika
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Konya'da Su Kaynakları Durumu

Konya\'da Su Kaynakları Durumu
09.06.2026 10:49
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Yağışlarla baraj doluluk oranları arttı, yer altı su kaynakları kullanımı 4 ay gecikti.

Tarımın başkenti Konya'da geçen yıla göre yer altı su kaynaklarının kullanımının 4 ay geç başladığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının da arttığını söyledi.

Konya'da geçen yıla oranla yer altı su kaynaklarının kullanımı azalırken, yüzey sularındaki artış baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, yağışların etkisiyle barajların doluluk oranlarında geçen yıla göre yüksek seviyelerde artışa dikkat çekti. Şükrü Arslan, bu durumun yer altı su rezervleri üzerindeki baskıyı da azalttığını belirterek, "Baktığımız zaman 2025 yılında toplam alınan yağış miktarıyla, 2026 yılının ilk 5 ayında alınan yağış miktarı neredeyse 2025 yılındaki yağış miktarının iki katına ulaşmış durumda. Bu haliyle çok güzel bir durum gerçekten. Bunun yanı sıra can çekişen göllerimize can suyu oldu. Ciddi bir beslenme söz konusu. Beyşehir Gölümüz eksi 1 milyar metreküplere ulaşmışken şu anda neredeyse tekrar eski kotlarına erişmiş vaziyette. Bu yağışlar sayesinde kuruyan Akşehir, Eber veya Çavuşçu gölümüz tekrar su tutmaya başladı" dedi.

"Çiftçilerimiz daha yeni yeni kuyularını çalıştırmaya başlıyor"

Yağışlarla beraber yeraltı su kaynaklarının kullanımının da azaldığına değinen Şükrü Arslan, "Geçen yıl çiftçilerimiz sulama için şubat ayında kuyularına elektrik alımına başladıkları ve kuyularını çalıştırmaya başladıkları göz önüne alındığında bugün haziran ayındayız ve artık çiftçilerimiz daha yeni yeni kuyularını çalıştırmaya başlıyor. Bu da şu anlama geliyor; bugüne kadar yağışlar sayesinde yer altı suyu neredeyse hiç kullanılmadı ve bu da rezervin sağlıklı tüketilmesi, kontrollü tüketilmesi adına çok güzel bir önlem. Yağışların bizim yer altı sularımıza verebileceği en büyük değer ve katkıyı biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani yer altı suyunun kullanılmaması, 4 ay daha geç kullanılması geçen yıla oranla yer altı suyunu besleyen en büyük kaynak olarak görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Suyu daha temkinli, dikkatli ve gelecek nesillere ulaştırabilecek şekilde kullanmalıyız"

Su kullanımında önlemin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Şükrü Arslan, "Bu yıl bu şekilde güzel verimli bir yağış almamız ve bunu barajlarımızla, göllerimizle, nehirlerimizle doldurmamız bizleri sevindiriyor. Baktığımız zaman barajlarımıza da bugün içme suyu olarak kullandığımız Apa Barajımız 22-23 milyon metreküp yani yaklaşık yüzde 60'ların üzerine doluluk oranına çıkmış durumda. Yine içme suyu olarak kullandığımız bir diğer Bağbaşı Barajımız yine oralarda da 40 milyon metreküpün üzerinde bir doluluk durumu söz konusu. Bu yine 2025'e baktığımızda bu barajlarımızdaki doluluk oranları yüzde 3'lere kadar gerilemişti. Yani bu seviyelerden şu anki bu seviyelere gelmesi yine bizler için sevindirici bir durum. Yine bundan sonraki süreçte de barajlarımızın ilerleyip bu şekilde besleneceğini düşünüyoruz. Bu yağışlar çok sevindiriyor bizi ama bir taraftan da bizi aldatmasın veya da bir rehavete sokmasın. Aslında biz kuraklığın tanımına baktığımız zaman uzun yıllar süren bir kuraklık akabinde de çok ani ve hızlı gelişen yağış rejimleri ile karşı karşıya kalınır. Aslında baktığımız zaman şu anda yaşadığımız da tam anlamıyla bir kuraklığın tanımı olarak yani 2025-2024 ağır geçen bir kuraklığın arkasından çok hızlı ve çok fazla yağış alan bir 2026 sezonu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçler 2027-2028 inşallah bu şekilde devam eder ama tekrar kurak bir döneme girme ihtimalini göz önüne alarak bizim hem yüzey sularımızı hem bu şekilde yer altı sularımızı daha temkinli, dikkatli ve gelecek nesillere ulaştırabilecek şekilde kullanmalıyız. Bu bilinçte olmamız büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Yağışların yer altı sularını besleme durumu şu an için söz konusu değil"

Yağışların şuan için yer altı su kaynaklarına etki etmeyeceğini değinen Arslan, "Yer altı sularına bu yağışların tesir etme ihtimali şu aşamada imkansız gibi bir şey. Çünkü biz şu anda Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularımız 2. akifer hatta 3. akifer seviyelerine kadar düştü. Yani 200 metrelerde, 300 metrelerde suları kullanıyoruz ve bu seviyelere bu suların bir anda erişmesi söz konusu değil. Bunlar daha ziyade bizim yüzey suları olan olarak adlandırdığımız barajlarımızı, göllerimizi, nehirlerimizi dolduran sular olarak değerlendiriyoruz. Yer altı sularımıza bir tesir etmesi ve orayı besleme durumu şu an için söz konusu değil" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Baraj Doluluk Oranı, Hava Durumu, Ekonomi, Konya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Konya'da Su Kaynakları Durumu - Son Dakika

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