Konya Karapınar\'da Tarım ekipleri hayvancılık işletmelerinde üreticileri dinledi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin faaliyetleri incelendi.

Halk Elinde Islah Projesi ile Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, üreticilerin yürüttüğü hayvancılık faaliyetleri yerinde incelendi. Teknik ekip tarafından işletmelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınırken, üreticilerin talep ve görüşleri de dinlendi. Gerçekleştirilen görüşmelerde; hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve kırsal alanda sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.