Konya Karapınar'daki kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının gözdesi oldu - Son Dakika
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Konya Karapınar'daki kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının gözdesi oldu

Konya Karapınar\'daki kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının gözdesi oldu
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, tamamen kurumasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gölün ortasındaki ana koni ve küçük adacıklar özellikle karavanlarıyla gelen ziyaretçilerin gün doğumu ve gün batımı için uğrak noktası haline geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlginç jeolojik oluşumu, sessizliği ve eşsiz gün doğumu ile gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan göl, özellikle karavan tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında gösterilen Meke Gölü, yıllar önce tamamen kurumasına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmedi. Gölün ortasında yükselen ana koni ve çevresindeki küçük adacıklar, bölgeye gelenlerin en çok dikkatini çeken unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle karavanlarıyla yöreyi ziyaret eden turistler, gölde gün batımını ve gün doğumunu izleyerek doğayla baş başa zaman geçiriyor. Türkiye'yi karavanıyla gezen Almanya vatandaşı Bernd Neuber de Meke Gölü'nü ziyaret eden yabancı turistlerden biri oldu. Daha önce Meke Gölü'nü sosyal medya ve internet üzerinden gördüğünü belirten Neuber, bölgenin kendisini oldukça etkilediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Karapınar, Çevre, Konya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Konya Karapınar'daki kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının gözdesi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Karapınar'daki kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının gözdesi oldu - Son Dakika
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