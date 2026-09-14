Konya Karapınar\'daki kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının gözdesi oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlginç jeolojik oluşumu, sessizliği ve eşsiz gün doğumu ile gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan göl, özellikle karavan tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında gösterilen Meke Gölü, yıllar önce tamamen kurumasına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmedi. Gölün ortasında yükselen ana koni ve çevresindeki küçük adacıklar, bölgeye gelenlerin en çok dikkatini çeken unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle karavanlarıyla yöreyi ziyaret eden turistler, gölde gün batımını ve gün doğumunu izleyerek doğayla baş başa zaman geçiriyor. Türkiye'yi karavanıyla gezen Almanya vatandaşı Bernd Neuber de Meke Gölü'nü ziyaret eden yabancı turistlerden biri oldu. Daha önce Meke Gölü'nü sosyal medya ve internet üzerinden gördüğünü belirten Neuber, bölgenin kendisini oldukça etkilediğini söyledi.