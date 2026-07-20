Koramşalı Şelalesi Bu Yıl Coştu

Mersin'in Erdemli ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve ağaçların arasında saklı kalan Koramşalı şelalesi, bu yılki yağışlarla coşkulu akmaya başladı.

Türkiye'nin kültür ve deniz turizminde önemli bir yere sahip Mersin doğasıyla da dikkat çekiyor. Yüzde 50'sinden fazlası ormanlık alan olan Mersin'de birbirinden farklı şelaler de bulunuyor. Erdemli ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Koramşalı Mahallesi'nde ağaçların arasında saklı kalan şelale de dikkat çekiyor. 10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar da yapılan, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman akmayan şelale, bu sene coşkusuyla göz doldurdu. Şelalenin çevresinde oluşan diğer su akarları ise bu yıl yaşanan yağışların bereketini gözler önüne serdi. Buz gibi suyuyla serinleten şelaleyi bilenler, görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu sene yağışlarla şelalelin her zamankinden daha gür aktığına değinen mahalle sakini gençlerden Sefa Ateş, haberi olanların da gelmeye başladığını söyledi. - MERSİN