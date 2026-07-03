Körfez\'de çocuk parklarında hijyen mesaisi

Körfez'de yaz aylarında kullanımları artan çocuk oyun alanları ile ortak kullanım alanları, belediye ekiplerince ekolojik dezenfektanlarla temizleniyor.

Yaz mevsiminin başlamasıyla park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarındaki kullanım yoğunluğunun artması üzerine hijyen ve ilaçlama çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda sahaya inen Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bulunan oyun gruplarını çevre dostu ekolojik dezenfektanlarla periyodik olarak temizliyor. Çocukların sık temas ettiği kaydırak, salıncak, tahterevalli ve tırmanma gruplarının yanı sıra ortak kullanım alanlarındaki oturma grupları da titizlikle hijyenik hale getiriliyor.

İlçe genelindeki dezenfeksiyon işlemlerinin, yaz sezonu boyunca planlanan program dahilinde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi. - KOCAELİ