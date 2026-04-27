Köse'den Başkan Dutlulu'ya destek
27.04.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
Manisa'da katı atık bertaraf tesisine İzmir'den taşınacak atıklara ilişkin süreç gündemdeki yerini korurken, Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun açıklamalarını teknik açıdan değerlendirerek, destek verdi.

Köse yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'daki tesisin yalnızca kentin kendi atıkları için planlandığını belirterek, kapasite aşımı riskine dikkat çekti. Köse, "Sayın Besim Dutlulu'nun ifade ettiği gibi bu sürecin geçici olması esastır. 6 ay gibi sınırlı bir süre için planlanan bir uygulamanın uzaması ya da kapasiteyi zorlayacak şekilde devam etmesi, Manisa açısından ciddi çevresel sorunlara yol açabilir" dedi.

Köse, atık yönetimi süreçlerinde tesislerin proje kapasitesi, işletme yükü ve çevresel etki sınırlarının esas alınması gerektiğini belirterek, "Bir bertaraf tesisinin planlama kriterleri; günlük işleme kapasitesi, depolama hacmi ve çevresel etki limitleri dikkate alınarak belirlenir. Bu çerçevenin üzerinde oluşabilecek yük artışı, operasyonel verimlilikte düşüşe ve çevresel risklerin artmasına neden olabilir" dedi.

Geçici olarak planlanan atık transferlerinin süre ve miktar açısından kontrollü yürütülmesi gerektiğini ifade eden Köse, "Kısa vadeli çözümler, sistemin genel işleyişini bozmayacak ve kapasiteyi aşmayacak şekilde uygulanmalıdır. Aksi durumda koku oluşumu, bekleme sürelerinin artması ve lojistik aksaklıklar gibi ikincil sorunlar ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Manisa'daki tesisin öncelikli olarak kentin kendi atık yönetimi ihtiyacına göre projelendirildiğine dikkat çeken Köse, "Bu tür tesislerde bölgesel yük dengesi kritik bir parametredir. Planlama dışı yük artışları, tesisin öngörülen ömrünü kısaltabileceği gibi bakım ve işletme maliyetlerini de artırabilir" diye konuştu.

İzmir'deki atık bertaraf sürecine ilişkin kalıcı çözüm ihtiyacına da değinen Köse, "Büyük ölçekli şehirlerde atık yönetimi, yer tahsisi ve entegre tesis planlaması ile sürdürülebilir olmalı. Atığın kaynağa en yakın noktada yönetilmesi, hem lojistik hem de çevresel açıdan daha sağlıklı bir yaklaşımdır" dedi.

Köse, iki şehir arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bölgesel dayanışma elbette önemlidir ancak bu süreç teknik kriterler ve kapasite sınırları çerçevesinde yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, atık yönetiminin uzun vadeli planlama gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Köse, "Sürdürülebilir bir sistem için her ilin kendi atık yönetim altyapısını güçlendirmesi ve geçici uygulamaların kalıcı hale gelmemesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA

