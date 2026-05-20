Köşk Belediye Başkanı Güler: "Altyapı sorunlarını çözmek adına önemli bir başlangıç yaptık"

20.05.2026 11:31  Güncelleme: 11:32
Aydın'ın Köşk ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanırken, içme suyu, kanalizasyon ve enerji hatlarının yenilenmesiyle kronik altyapı sorunlarının çözümü hedefleniyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken, Belediye Başkanı Nuri Güler, içme suyu, kanalizasyon ve enerji hatlarını kapsayan altyapı yenilemeleriyle kronik sorunların çözümü için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Köşk Belediyesi ekipleri tarafından Çarşı Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarında sona gelindi. Ulus Sokak, Serçe Sokak ve Okul Sokak'ta yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bölgedeki çalışmaları inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, çalışmaların yalnızca üstyapı ile sınırlı olmadığını belirterek, asıl yatırımın altyapıda gerçekleştirildiğini ifade etti. İlçede uzun yıllardır kronikleşen içme suyu hatları, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ile enerji nakil hatları ve telekomünikasyon altyapısında kapsamlı bir yenileme sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Başkan Güler, yapılan çalışmalarla sadece bugünün ihtiyaçlarının değil, ilçenin geleceğinin de planlandığını vurgulayarak, "Köşk'ümüzün altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için önemli bir başlangıç yaptık. Amacımız daha sağlıklı, güvenli ve modern bir ilçe inşa etmek" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede ulaşım konforunun artması ve altyapı kaynaklı sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırılması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Yaşam, Çevre, Son Dakika

