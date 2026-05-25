Köyceğiz\'de Bitki İnceleme Gezisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim gören Meslek Yüksekokulu öğrencileri doğada yetişen bitki türlerini yerinde inceledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. Kenan Akbaş nezaretinde Tıbbi Bitki Sistematiği dersi kapsamında Köyceğiz Bölgesine teknik gezi düzenledi. Gezi kapsamında ilçede yer alan Toparlar Şelalesi ve çevresi ile Sığla Ormanı ziyaret edilerek, bu alanlarda doğal olarak yetişen bitki türleri yerinde incelendi; bitkilerin morfolojik özellikleri, sistematik sınıflandırmaları ve ekolojik yayılışları hakkında uygulamalı bilgiler edinildi. Ayrıca bölgeye özgü türler tanıtılarak, bitki çeşitliliği ve doğal habitatların önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. - MUĞLA