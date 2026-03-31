Köyceğiz\'de Sakin Gün

Muğla'nın Sakin Şehir unvanlı ilçesi Köyceğiz bugün en sakin günlerinden birini yaşadı. Her gün ziyaretçi akınına uğrayan Köyceğiz Atatürk Kordonu boş kaldı.

Genellikle çevre il ve ilçelerden gelenler Atatürk Kordonu'nda bulunan ağaçların altına kendi sandalyeleriyle gelip, gün batımına kadar vakit geçiriyor. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafe ve restoranlar da misafirlere eşsiz bir göl manzarası sunuyor. Muğla'nın turizm noktalarından birisi olan Köyceğiz'de, öğleden sonra bulutlu havanın etkisi görüldü. 16 Mart 2019 yılında Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan Köyceğiz, bugün havalarında kapalı olmasının etkisi ile sakin bir gün geçirdi. Günlük sıcaklık ve basınç farkına bağlı olarak esen hafif şiddetli rüzgar Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinde dalgalanmalar meydana getirdi. Normalde Atatürk Kordonu'nda adım atacak yer bulunmazken, Köyceğiz eski kalabalık günlerini arattı, kordon boş kaldı. - MUĞLA