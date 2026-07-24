Köyceğiz Gölü'nde Elektrikli Tekne Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz Gölü'nde Elektrikli Tekne Dönüşümü

Köyceğiz Gölü\'nde Elektrikli Tekne Dönüşümü
24.07.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yapılan toplantıda, Dalyan kanallarında fosil teknelerin elektrikli sistemlere dönüştürülmesi ele alındı.

Muğla Valiliği toplantı salonunda Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalları İdare Kurulu Toplantısı Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Eşsiz sazlıkları ve doğal labirent yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalları'nda, çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirmeyi amaçlayan "Elektrikli Tekne Dönüşüm" projesindeki son durum ele alındı. Proje kapsamında, kanalda çalışan fosil yakıtlı teknelerin elektrikli sistemlere dönüştürülmesi planlanıyor. Bu sayede su, hava ve gürültü kirliliğinin önemli ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor. Karbon salınımını sıfırlamayı amaçlayan bu çevreci adımın; bölgedeki kuş türleri, su canlıları ve özellikle nesli koruma altındaki Caretta Caretta deniz kaplumbağaları için daha güvenli bir yaşam alanı sunacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Dalyan, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Köyceğiz Gölü'nde Elektrikli Tekne Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:55:49. #7.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz Gölü'nde Elektrikli Tekne Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.