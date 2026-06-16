Köylerin Altyapısı için Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Köylerin Altyapısı için Toplantı Yapıldı

Köylerin Altyapısı için Toplantı Yapıldı
16.06.2026 16:20
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Erzincan'da KÖYDES toplantısında kırsal altyapı projeleri ve yatırımlar değerlendirildi.

Erzincan'da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı ve komisyon üyesi kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen KÖYDES projeleri değerlendirilirken, 2026 yılında tamamlanan ve yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.

Komisyon üyeleri tarafından içme suyu, yol ve diğer altyapı yatırımlarına ilişkin çalışmalar görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerin ardından köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli kararlar kabul edildi.

Toplantıda, kırsal kesimde yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların etkin şekilde devam ettirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda görüş birliğine varıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Köylerin Altyapısı için Toplantı Yapıldı - Son Dakika

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