Kozan'daki yangında evleri yanan 3 aileye konteyner teslim edildi - Son Dakika
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Kozan'daki yangında evleri yanan 3 aileye konteyner teslim edildi

Kozan\'daki yangında evleri yanan 3 aileye konteyner teslim edildi
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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri yanan afetzedeler için konteynerler teslim edildi. 8 Eylül'de başlayan yangında mahallede 6 ev yandı, konteynerine kavuşan aileler yetkililere teşekkür etti.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri yanan afetzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla konteynerları teslim edildi.

Kozan ilçesinde 8 Eylül'de Enizçakırı bölgesinde başlayarak iki ilçeye yayılan orman yangınının ardından, evleri zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor. Kozan Kaymakamlığı tarafından hasar tespit çalışmalarının yerinde incelenmesinin ardından evleri yanan ailelere konteynerlerı teslim edildi. Konteynerlerına kavuşan aileler, yetkililere teşekkür etti.

"Bütün hatıralarım, emeklerim kül oldu"

Evinin yandığını hastanedeyken öğrenen Meryem Bozkurt, "6 gündür uyuyamıyordum. Konteynerimiz geldi, Allah razı olsun. Yılan ve akrepten uyuyamıyorduk. Acımız büyük ama konteyner gelmesiyle gecemizi rahat geçirdik. 20 yıldır burada yaşıyorum. Pandemiden beri astım hastası olunca yaz kış burada kalıyorum. Bütün hatıralarım, emeklerim, hepsi yandı, bitti, kül oldu" diye konuştu.

"Burası yalan dünyada bizim cennetimizdi"

Emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini belirten Halil Bozkurt ise yangında evinin yanı sıra tüm birikimlerinin de kül olduğunu belirterek gözyaşlarına hakim olamadı.

Halil Bozkurt, yaşadıklarını acıyı ifade ederek, "Emekli olduktan sonra köyümüze geldik. Pandemiden beri emekli olunca buraya yerleştik. Bütün imkanımı ve varlığımı buraya kullandım. Bu güzel vadimiz yandı. Bir şey diyemiyorum. Bütün malzemelerim, buğdayım, her şeyimiz yandı. Kazan bile eridi bu yangında. Burası yalan dünyada bizim cennetimizdi. Alan da Allah, veren de Allah. Konteyner geldi, rahat yattık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Ormanımızın yüzde 90'ı yandı"

Enizçakırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Avcı 8 Eylül'de yangın haberini gece saatlerinde aldığını belirterek, "Yangın hızla yayılıyordu. Müdahale zordu, çok sert bir rüzgar vardı. Mahallemizde 6 evimiz yandı. Devletimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek bölgede yaraları sarıyor. Konteyner isteyen 3 vatandaşımıza konteynerleri teslim edildi. Yangında destek veren tüm kurumlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki ormanımızın yüzde 90'ı yandı. Devletimiz burayı yeniden yeşil vatana çevirecek. Türkiye'nin her yerinden bölgemize geldiler. Hepsine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Eylül, Kozan, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kozan'daki yangında evleri yanan 3 aileye konteyner teslim edildi - Son Dakika

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