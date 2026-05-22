Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışması

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Boğaziçi köyünde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan sağlığının korunması ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı.

Çalışmalarda hayvanlara gerekli aşı uygulamaları gerçekleştirilirken, küpeleme işlemleri ve hayvan kayıt sistemi güncellemeleri de tamamlandı.

Yetkililer, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN