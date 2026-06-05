Dünya Çevre günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim Kurumları tarafından kutlama programı düzenlendi.

Mehmet ve Hüseyin Tosun İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını 2/A sınıfı öğretmeni Perihan Sezer yaptı. Çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, tiyatro gösterileri ve halk oyunları gösterileri de sahnelendi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından okul bahçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim etkinliğiyle çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Düzenlenen programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Özel, İlçe Sağlık Müdürü İlker Adanır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç, İlçe Müftüsü Mehmet Nerkiz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - MANİSA