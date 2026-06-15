Kayalık alanda mahsur kalan oğlaklar itfaiye ekibince kurtarıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 oğlak, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Alaca Mahallesi'ndeki kayalık bölgede 3 oğlağın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri çalışma sonucu oğlakların bulunduğu noktaya ulaştı. Mahsur kaldıkları yerden indirilen oğlaklar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR
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