Kumbağ sahilinde ölü yunus bulundu
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran yunus ölüsü bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran yunus ölüsü bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda ölü yunusla karşılaştı. Sahilde hareketsiz halde yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kıyıya vuran yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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