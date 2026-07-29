Kumluca\'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı iki ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı İlk yangın Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre sonra Erentepe Mahallesi'nde de ayrı bir yangın çıktı. Yangınları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede etkili olan kuru hava ve zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ekiplerin sabaha kadar teyakkuz halinde görev yaptığı, bu sayede her iki yangına da kısa sürede müdahale edildiği öğrenildi.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.