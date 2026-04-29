Kuraklıkta ortaya çıkmıştı, yağışlarla yeniden kayboldu

Yozgat'ta bulunan Gelingüllü Barajı'nda geçtiğimiz yıl ve kış aylarında yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesinin düşmesi sonucu gün yüzüne çıkan eski köy yerleşkesi, bu yıl etkili olan kar yağışı ve ardından gelen yağmurla yeniden sular altında kaldı. İki farklı döneme ait görüntüler dron kamerasıyla kaydedilerek barajdaki değişim gözler önüne serildi.

Şubat ayında çekilen görüntülerde, uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle birlikte eski yerleşim alanı net şekilde ortaya çıkmıştı. Görüntülerde eski ilkokul, belediye binası, ev kalıntıları, cami ve mezarlık alanlarının gün yüzüne çıktığı görülmüştü. Su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte köyün yapı izleri dikkat çekmişti.

Bu yıl ise kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı, ardından karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte barajdaki su seviyesi yeniden yükseldi. Aynı bölgede yapılan son çekimlerde, daha önce ortaya çıkan eski köy yerleşkesinin tamamen sular altında kaldığı gözlemlendi. Böylece barajda kısa süre içinde yaşanan değişim, doğa şartlarının etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kanak Çayı üzerinde sulama amacıyla 1986-1994 yılları arasında inşa edilen Gelingüllü Barajı, bölge tarımı açısından önemli bir kaynak olmayı sürdürürken, su seviyesindeki değişimlerle zaman zaman geçmişin izlerini de gün yüzüne çıkarıyor. - YOZGAT