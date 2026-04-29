Kuraklıkta ortaya çıkmıştı, yağışlarla yeniden kayboldu

29.04.2026 10:53  Güncelleme: 10:54
Yozgat'ta bulunan Gelingüllü Barajı'nda geçtiğimiz yıl ve kış aylarında yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesinin düşmesi sonucu gün yüzüne çıkan eski köy yerleşkesi, bu yıl etkili olan kar yağışı ve ardından gelen yağmurla yeniden sular altında kaldı. İki farklı döneme ait görüntüler dron kamerasıyla kaydedilerek barajdaki değişim gözler önüne serildi.

Şubat ayında çekilen görüntülerde, uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle birlikte eski yerleşim alanı net şekilde ortaya çıkmıştı. Görüntülerde eski ilkokul, belediye binası, ev kalıntıları, cami ve mezarlık alanlarının gün yüzüne çıktığı görülmüştü. Su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte köyün yapı izleri dikkat çekmişti.

Bu yıl ise kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı, ardından karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte barajdaki su seviyesi yeniden yükseldi. Aynı bölgede yapılan son çekimlerde, daha önce ortaya çıkan eski köy yerleşkesinin tamamen sular altında kaldığı gözlemlendi. Böylece barajda kısa süre içinde yaşanan değişim, doğa şartlarının etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kanak Çayı üzerinde sulama amacıyla 1986-1994 yılları arasında inşa edilen Gelingüllü Barajı, bölge tarımı açısından önemli bir kaynak olmayı sürdürürken, su seviyesindeki değişimlerle zaman zaman geçmişin izlerini de gün yüzüne çıkarıyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

11:24
Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:57
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:54
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
