Kurban Bayramı\'nda Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonundan itibaren yağışların etkili olacağını belirterek, "Bayram boyunca ülke genelinde yağışlar göreceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde havanın, parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hafta sonunda yurdun tamamında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesini beklediklerini ifade eden Macit, "Cumartesi günü için Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz bölgesinin batısında, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun özellikle güney batısında ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz. Sel, su baskını meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de yağışların gene tüm yurtta etkili olmasını, özellikle de İç Ege'de, Marmara bölgesinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşları tekrar dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Pazartesi aralıklarla yağışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bayram boyunca ülke genelinde yağışlar göreceğiz"

Bayramın ilk günü, Güney ve Doğu, Akdeniz bölgesi, özellikle Ege'nin güneyinde, İç Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Güneydoğu Anadolu'da yağışların devam ettiğini ifade eden Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bayramın diğer günlerinde aralıklarla tüm yurtta yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşları tekrar uyaralım. Kısa süreli yerel oluyor, yağışlar kuvvetli oluyor. Bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Meteorolojik uyarıları da özellikle takip etmelerini istiyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, bayram da dahil olmak üzere Güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak."

"Üç Büyükşehir'de sağanak yağışlar etkili olacak"

Üç Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Macit, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonunda da devam edeceğini belirtti. Macit, "Özellikle Pazar günü kuvvetli yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 19-20 derece civarında olacak. Ankara'da da cumartesi, pazar özellikle öğle saatlerinde olmak üzere kuvvetli yağışların sürmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16-17 derece civarında olacak. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış cumartesi etkili. Daha sonra da ara veriyor pazartesi günü. Hava sıcaklığı da yine 20-22 derece civarında olacak" şeklinde konuştu. - ANKARA