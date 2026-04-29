Kurban Bayramı öncesi atıklarını dereye akıtan çiftliğe ceza
Kurban Bayramı öncesi atıklarını dereye akıtan çiftliğe ceza

Kurban Bayramı öncesi atıklarını dereye akıtan çiftliğe ceza
29.04.2026 14:30  Güncelleme: 14:33
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, hayvansal atıklarını doğaya saldığı tespit edilen besi çiftliğine cezai işlem uyguladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, hayvansal atıklarını doğaya saldığı tespit edilen besi çiftliğine cezai işlem uyguladı. Eksikliklerin giderilmesi için süre verilen tesis, kurallara uymazsa mühürlenecek.

Gölcük Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki çevre denetimlerini artırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi köy girişi mevkiindeki Ö.A.'ya ait besi çiftliğini mercek altına aldı. Ekiplerin incelemesinde tesiste hayvansal atıklar için sızdırmaz beton havuz ve kan çukuru bulunmadığı, mevcut atıkların dere ve kanaletlere karıştığı belirlendi. Tespit sonrasında çiftliğe giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önleyici tedbirleri almadığı gerekçesiyle işletme sahibine idari para cezası uyguladı. Ekipler, sızdırmaz beton havuzların inşa edilmesi, atık sularının çevreye akışının durdurulması ve atık yönetiminin mevzuata uygun hale getirilmesi için işletmeye süre verdi. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde çiftliğin mühürlenerek, faaliyetten men edileceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kurban Bayramı öncesi atıklarını dereye akıtan çiftliğe ceza - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesi atıklarını dereye akıtan çiftliğe ceza - Son Dakika
