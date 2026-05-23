Kurban Satış Yerleri Denetlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bozdoğan Kaymakamlığı'nın "2026/1 No'lu Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları" kapsamında, Yazıkent Mahallesi'nde kurulan geçici kurban satış alanı ekipler tarafından kontrol edildi. Denetimlere, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem de katıldı. Gerçekleştirilen incelemelerde satış alanındaki hijyen şartları, hayvan sağlığı, sevk belgeleri ve genel düzenlemeler kontrol edilerek, kurallara uygunluk değerlendirildi. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişi yapabilmesi için denetimlerin bayram sürecine kadar aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN