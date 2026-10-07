KÜREM-DER Başkanı Çebi, Karadeniz'de heyelan depremden daha tehlikeli dedi - Son Dakika
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KÜREM-DER Başkanı Çebi, Karadeniz'de heyelan depremden daha tehlikeli dedi

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KÜREM-DER Başkanı Çebi, Karadeniz\'de heyelan depremden daha tehlikeli dedi
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KÜREM-DER Genel Başkanı Faruk Çebi, Doğu Karadeniz'de en büyük sorunun sel ve heyelan olduğunu, heyelanın depremden daha tehlikeli olduğunu söyledi. Çebi, bölgede orman oranının yüzde 65-70 olması gerekirken 30-35'te kaldığını belirterek kırsal dönüşüm projesi çağrısı yaptı.

Küresel Isınmayla Mücadele Derneği (KÜREM-DER) Genel Başkanı Orman Yüksek Mühendisi Faruk Çebi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelanların en önemli sorunların başında geldiğini belirterek, "Depremden korktuğumuz kadar heyelandan da korkmamız lazım. Karadeniz'de depremden daha tehlikeli. Can alıcı soruna dönüşür" dedi.

KÜREM-DER Genel Başkanı Orman Yüksek Mühendisi Faruk Çebi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenledi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çebi, bölgedeki orman varlığının artırılması gerektiğini söyledi.

Doğu Karadeniz'de deprem yaşanmadığı için bölgenin en büyük sorunlarının sel ve heyelan olduğunu ifade eden Çebi, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çok şükür deprem olmadığı için en büyük sorun sel ve heyelandır. Karadeniz'de olması gereken orman oranı yüzde 65-70 olması gerekirken, şuanda ne yazık ki 30-35 düzeylerinde. Bu felaketin önünü açıyor" dedi.

Havzaların sel ve heyelanlara karşı korunması için kırsal dönüşüm projesinin Türkiye gündemine alınması gerektiğini belirten Çebi, "Yeri geldiğinde ormanların arttırmamız, yeri geldiğinde dere havzalarını genişleteceğiz. Vatandaş adına yok olan ormanları tekrar kazandırmalıyız" diye konuştu.

Sel ve heyelanlarla mücadelenin yalnızca betonlaşma ve yapılaşma çalışmalarıyla çözülemeyeceğini dile getiren Çebi, "Heyelan ve selden kurtulmanın yolu betonla uğraşarak çözülmez. Elbette onların da faydası vardır ama heyelan, sel ve su baskınlarının panzehiri ağaç ve ormanlardır" şeklinde konuştu.

"Tsunami ne yazık ki Karadeniz'de karadan gelecektir"

Karadeniz'de yaşananların daha büyük afetlerin habercisi olduğunu ifade eden Çebi, "Heyelan oluyor çizme giyip çamur temizliyoruz. Çizme giyip çamur temizlemeyi heyelanla mücadele sanıyoruz, değil. Suyun taştığı yerden değil suyun düştüğü yerde suya müdahale etmemiz lazım. Karadeniz'de yaşadıklarımız bir fragmandı. Büyük felaket geride. Tsunami ne yazık ki Karadeniz'de karadan gelecektir. Böle şekilde devam ederse bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Heyelan yokmuş gibi her alanda çalışılıyor. Felaket kapımızda. Her yağmurdan sonra sıkıntı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem kadar heyelan riskine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Depremden korktuğumuz kadar heyelandan da korkmamız lazım. Karadeniz'de depremden daha tehlikeli. Can alıcı soruna dönüşür. Kırsal dönüşüm projesi bizim için olmazsa olmazdır" dedi.

Kaynak: İHA
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