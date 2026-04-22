Kurtlar Köy Yoluna İndi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde köy yoluna inen kurt sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı kırsal bir bölgede kaydedilen görüntülerde, bir grup kurdun köy yoluna kadar indiği görüldü. Kurtları fark eden vatandaşın bağırarak tepki göstermesi üzerine hayvanların kısa sürede uzaklaştığı anlar kayda geçti.

Görüntülerde, kurtların daha sonra araziye doğru kaçarak gözden kaybolduğu yer aldı.

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülebildiği belirtildi. - ERZİNCAN