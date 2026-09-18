Kuruyan Çavuşçu Gölü yağışlarla doldu, Ilgınlılar balık tutmayı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuruyan Çavuşçu Gölü yağışlarla doldu, Ilgınlılar balık tutmayı bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuruyan Çavuşçu Gölü yağışlarla doldu, Ilgınlılar balık tutmayı bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü, geçen yıl tamamen kurumasının ardından son aylardaki yağışlarla yeniden suyla buluştu. Yöre sakinleri sevinç yaşarken gölde bırakılan balıkların büyümesiyle ileride balık tutulması hedefleniyor.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kururken, son aylarda etkili olan yağışlarla yeniden suyla buluştu. Gölün su seviyesindeki artışla sevinen yöre sakinleri, ilerleyen zamanlarda gölde balık tutmayı hedefliyor.

Ilgın ilçesinde önemli doğal alanlardan biri olan Çavuşçu Gölü, kuraklık ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle geçtiğimiz yıl tamamen kurudu. Göl yatağında su kalmazken, bölgedeki canlı yaşamı da olumsuz etkilendi. Vatandaşlar, gölün ilk kez tamamen kuruduğunu ifade etti. Gölün yanında bulunan Gedikören Mahallesi'nin 54 yaşındaki muhtarı Hüseyin Abooğlu, Çavuşçu Gölü'nün daha önce dönem dönem çekildiğini ancak tamamen kuruduğuna ilk kez geçen yıl şahit olduklarını belirterek, "Daha böyle bir kuruduğunu görmedim. Sadece çekilirdi, bu dereceye kadar alırdı su ama kuruduğunu hiç görmedik. Daha ilk kez geçen sene tamamen kuruduğunu gördük. Karşıya yaya geçebilirdin. Hiç su yoktu, gram su yoktu ama Rabbim onu doldurdu, şükürler olsun" dedi.

"Daha güzel olacak buna eminim"

Göl için sevinçli olduklarını anlatan Abooğlu, "Sevinçliyiz tabii, burası bir doğa güzelliği. Mesela akşamüstü geliyoruz oturuyoruz, kalkıyoruz seviniyoruz. Yetkililer ilgilendi Allah razı olsun. Suyu vermediler, inşallah ilerleyen zamanda daha iyi olacak, daha güzel olacak. Buna eminim. Çünkü doğa güzelliği bu yılların gölü, Çavuşçu Gölü. Zamanında Atlantı bölgesine suyu vermiş ama bu cazibeli sulama vermemişler, vahşi sulama vermişler. Kanalı açtın mı bir kamyon boyu su gidiyor. O su nereye gidecek; adam tarlanın başına varıyor, açıyor suluyor, o da bitecek. Gölün bir gelir kaynağı yok. Allah verirse olacak, vermezse yok. Şükürler olsun gölümüz doldu. Dolmaz diyorduk, Rabbim bu suyu doldurdu bize ve mutluyuz. Sadece gençlerimizden bir ricam var; gölün etrafına geliyorlar, piknik yapıyorlar. Bu şişeleri lütfen atmasınlar. Gençlerimizden sadece onu istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sakın oltayla balığa falan gelmeyin"

Muhtar Abooğlu, "Kuşlarımız geldi, balıklarımız atıldı Allah razı olsun. Siyasi partilerimiz falan bu gölün üstünde durdu. Allah razı olsun onlardan. Balıklar ilçe tarım tarafından bırakıldı. İnşallah o balıkları da yiyeceğiz. Yani büyüme aşamasında, şu an daha balıklarımız büyük değil, küçük. Sakın oltayla balığa falan gelmeyin. Ricam, zamanı gelince herkes bir olta alıp gelecek ama zamanı değil şimdi, duyarlı olalım. Suyumuzu cazibeli kullanmayalım. Habersiz sulamalar oluyor, onlar lütfen yapılmasın. Tek ricam yani su bizim hepimizin" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ÇAVUŞÇU GÖLÜIlgınÇevreKonyaYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:40:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kuruyan Çavuşçu Gölü yağışlarla doldu, Ilgınlılar balık tutmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement