Kuşadası Körfezi'nde 2 günde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu - Son Dakika
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Kuşadası Körfezi'nde 2 günde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası Körfezi\'nde 2 günde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Körfezi'nde son iki gün içinde 3 juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile 1 yetişkin caretta caretta ölü bulundu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ölümlerin trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanıp boğulmadan kaynaklanmış olabileceğini belirterek körfezin trol avcılığına kapatılması çağrısı yaptı.

Kuşadası Körfezi'nde 4 deniz kaplumbağası ölü bulunurken, kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanıp boğulmuş olabileceğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, körfezin trol avcılığına kapatılması çağrısında bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarından biri olan Kuşadası Körfezi'nde, balık avı sezonunun başlamasının ardından deniz kaplumbağası ölümleri yaşandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, son iki gün içerisinde 3 juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile 1 yetişkin caretta carettanın ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ölü kaplumbağalar üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yara ya da dış etken kaynaklı belirgin bir bulguya rastlanmazken, Başkan Sürücü ölümlerin balık avı sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanarak uzun süre su altında kalmaları sonucu boğulmuş olabileceğini belirtti.

Özellikle trol teknelerinin deniz tabanı boyunca sürükledikleri ağların deniz kaplumbağaları açısından önemli bir risk oluşturduğu ifade eden Sürücü; "Bilimsel araştırmalar, trol operasyonlarında ağın su altında kalma süresinin kaplumbağaların ölüm riskini artırdığını göstermektedir. Ölen kaplumbağaların gerekli ölçümleri yapılmış, doku ve kabuk örnekleri alınarak, iş birliği içerisinde olduğumuz Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderilmiştir. Etçil beslenen caretta carettaların yanı sıra, özellikle otçul olarak beslenen juvenil yeşil deniz kaplumbağaları da deniz çayırları açısından zengin olan Kuşadası Körfezi'nde görülmektedir. Kuşadası Körfezi'nde, herkesin de gözlemlediği gibi, kıyıya çok yakın bölgelerde dahi geceleri trol teknelerinin avlandıkları görülmektedir. Deniz tabanı boyunca sürüklenen trol ağları yalnızca hedeflenen balık türlerini değil, deniz ekosisteminin tamamını etkilemektedir. Bu faaliyetler, deniz çayırlarının tahrip edilmesine, deniz tabanındaki taş ve habitatların yerinden oynatılmasına, balıkların yaşam ve beslenme alanlarının bozulmasına, denizel biyoçeşitliliğin zarar görmesine, su altı arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan arkeolojik kalıntıların ve amforaların zarar görmesine neden olabilmektedir. Ayrıca trol faaliyetleri, yerel kıyı balıkçılığının gelişimini de olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Kuşadası Körfezi trol avcılığına kapatılmalı"

Trol teknelerinin küpeştelerinde usturmaça olarak kullandıkları atık araç lastiklerinin de ayrı bir çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Sürücü; "Kullanım ömrünü tamamlayan ve denize bırakılan lastikler, deniz ekosistemi açısından son derece değerli olan Posidonia oceanica deniz çayırlarının üzerine bırakıldığında bu hassas habitatlara fiziksel zarar verebilmekte, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Posidonia oceanica çayırları yalnızca çok sayıda deniz canlısına yaşam alanı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda karbonun tutulması ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Kuşadası Körfezi, deniz kaplumbağalarının, yunusların, Akdeniz foklarının ve çok sayıda deniz canlısının yaşam alanıdır. Denizel biyoçeşitlilik açısından böylesine önemli bir körfezin, deniz tabanını tahrip eden ve koruma altındaki türlerin hedef dışı av olarak yakalanma riskini artıran faaliyetlerden korunması gerekmektedir. Kuşadası Körfezi trol avcılığına kapatılmalı, denizel biyoçeşitliliğin korunması sağlanmalı ve yerel kıyı balıkçılığının gelişmesi desteklenmelidir. Kuşadası Körfezi'ni korumak, yalnızca deniz canlılarını değil, geleceğimizi korumaktır. Kaplumbağaları denizde görerek haber veren Seval Fatma Kadı, Ayşe Gerçek, Erkan Beydilli ve Ataberk Dayan'a duyarlılıkları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuşadası Körfezi'nde 2 günde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu - Son Dakika

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