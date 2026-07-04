Kuşadası'nda 3 Caretta Caretta Öldü - Son Dakika
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Kuşadası'nda 3 Caretta Caretta Öldü

Kuşadası\'nda 3 Caretta Caretta Öldü
04.07.2026 14:52
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Üreme dönemindeki 3 Caretta caretta, deniz aracı, misina ve balık ağı nedeniyle öldü.

Aydın'ın Kuşadası sahillerinde üreme dönemi için kıyılara gelen 3 yetişkin caretta caretta ölü olarak kıyıya vururken, ölümlerin deniz aracı çarpması, misinaya dolanma ve balık ağına takılma nedeniyle meydana geldiği değerlendirildi.

Aydın'ın Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçesi sahillerinde üreme dönemi için kıyılara gelen 3 yetişkin caretta caretta ölü olarak kıyıya vurdu. Yapılan incelemelerde, deniz kaplumbağalarının birinin deniz aracı çarpması, birinin misinaya dolanması, diğerinin ise balık ağına takılarak boğulması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Selçuk Zeytinköy Plajı'nda 1, Kuşadası sahillerinde ise 2 caretta carettanın ölü olarak kıyıya vurduğunu açıkladı. Sürücü; "Yapılan incelemelerde, kaplumbağaların üçünün de yetişkin birey olduğu ve büyük ihtimalle üremek amacıyla kıyılarımızda bulundukları belirlendi. İncelemelere göre, birinin su yüzeyine nefes almak için çıktığı sırada başına bir deniz aracının çarpması sonucu, bir diğerinin boynuna ve yüzgeçlerine dolanan misinalar nedeniyle, üçüncüsünün ise hedef dışı av olarak balık ağına takılıp boğularak yaşamını yitirdiği değerlendirilmektedir. Kaplumbağalardan gerekli ölçümler alınmış, doku ve kabuk örnekleri ise iş birliği yaptığımız Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderilmiştir. Kaybettiğimiz yetişkin Caretta caretta bireylerinin dişi olması ve bu günlerde bölgemizde üreme döneminde bulunmaları, deniz kaplumbağalarının geleceği açısından ayrıca üzüntü vericidir. Üreme çağındaki her dişi bireyin kaybı, gelecek nesiller için önemli bir kayıp anlamına gelmektedir. Caretta caretta'lar üreme dönemlerinde kıyıya yakın sularda yoğun olarak dolaşmaktadır. Bu nedenle özellikle kıyı kesimlerinde seyreden deniz araçlarının hızlarını düşürmeleri, dikkatli ve kontrollü seyretmeleri büyük önem taşımaktadır. Ayrıca geceleri sahillerde bulunan vatandaşlarımızın, denizden kumsala çıkan bir Caretta caretta ile karşılaşmaları durumunda, paylaşımımızdaki uyarıları dikkatle okuyarak belirtilen kurallara uymalarını önemle rica ederiz. Deniz kaplumbağalarının yaşamını korumak; deniz araçlarını dikkatli kullanmak, hayalet av araçlarını denizlere bırakmamak, plastik vb atıkların denize atılmasını önlemek ve yuvalama alanlarına saygı göstermekle mümkündür. Unutmayalım, onların güvenliği bizim duyarlılığımıza bağlıdır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Kuşadası, Selçuk, İzmir, Aydın, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuşadası'nda 3 Caretta Caretta Öldü - Son Dakika

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