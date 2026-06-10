Kuşadası\'nda Atlı Jandarma Devriyesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Milli Park Bölgesi'nde Atlı Jandarma Timi Devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, haftanın 6 günü Kuşadası Milli Parklar Bölgesindeki koylar, plajlar ve ormanlık alanlarda devriye faaliyetini yerine getiriyor.

Kuşadası Kaymakamlığının aldığı kararlar doğrultusunda bölgede bulunan vatandaşlar, ateş yakılmaması, semaver, tüp ve mangal kullanılmaması, otopark dışına araç park edilmemesi, endemik bitkilerin koparılmaması, toprak ve taş numunesi alınmaması, yaban hayvanlarının beslenmemesi, olta ile balık avı dahil avcılık yapılmaması, koylar dışındaki alanlara giriş yapılmaması konularında uyarılıyor. - AYDIN