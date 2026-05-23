Kuşadası Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sahaya inen Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Kuşadası Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kent genelinde gıda işletmelerine yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri son olarak Kapalı Pazar yerinde süt ve süt ürünleri satışı yapan tezgahlarda kapsamlı bir hijyen kontrolü gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu amaçla restoran ve kasaplardan sonra Kapalı Pazar Yerinde de hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, ilk olarak süt ve süt ürünleri satışı yapan tezgahların saklama şartlarının uygunluğuna, satış alanlarının temizliğine, soğuk zincirin korunup korunmadığına ve ambalajlama standartlarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Ayrıca halk sağlığını tehdit edecek şartlarda satış yaptığı tespit edilen tezgahlara cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri bulunan satıcılar da uyarıldı.

Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri, Kapalı Pazar Yerinde bulunan tezgahlarda fiyat etiketi kontrolü de yaptı. Görevliler ürünlerinde fiyat etiketi olmayan tezgah sahiplerini uyardı. Ekipler daha sonra vatandaşların satın aldığı ürünleri, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Tartı denetim Noktasına konulan elektronik terazide tartıp, gramajlarını da kontrol etti. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, Zabıta Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerin Kurban Bayramı boyunca artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN