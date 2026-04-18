Kuşadası'nda İki Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda İki Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu

Kuşadası\'nda İki Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu
18.04.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda yeşil ve iribaşlı iki deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Ölümler deniz kirliliği ve avlanma sorunlarına bağlandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde biri yeşil deniz kaplumbağası, diğeri iribaşlı deniz kaplumbağası olmak üzere iki farklı tür kıyıya ölü olarak vurdu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası Körfezi'nde iki ayrı noktada iki farklı tür deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğu bildirildi. Yetkililer, Kuşadası Körfezi'nin deniz kaplumbağaları, yunuslar ve Akdeniz fokları gibi koruma önceliği yüksek türler için önemli bir yaşam ve beslenme alanı olduğuna işaret etti. Ancak son dönemde özellikle trol balıkçılığına bağlı hedef dışı av ve deniz kirliliği nedeniyle kaplumbağa ölümlerinde artış yaşandığı ifade edildi. İlk olayın Kadınlar Denizi sahilinde meydana geldiği, kıyıya vuran bireyin juvenil döneminde bir yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirtildi. İlk incelemelerde kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi. İkinci olayın ise Düşler Yakası Plajı'nda yaşandığı, kıyıya vuran diğer kaplumbağanın iribaşlı deniz kaplumbağası olduğu kaydedildi. Kaplumbağanın baş bölgesinde ve karapasında belirgin doku bozulmaları ile renk değişimleri tespit edildi. Yaklaşık 12,5 santimetre karapas uzunluğuna sahip olduğu belirlenen kaplumbağanın erken juvenil dönemde ve 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, bu yaş grubundaki bireylerin genellikle açık denizlerde yaşadığına dikkat çekildi. Kıyıya vurmasının ise olağan dışı bir durum olduğu vurgulandı. Kaplumbağanın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, enfeksiyon ihtimali ile birlikte plastik ve benzeri atıkların etkili olabileceği üzerinde duruluyor. Her iki kaplumbağadan alınan doku ve kabuk örneklerinin detaylı inceleme için uzmanlara gönderileceği öğrenildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürüc, yaşanan olayların bölgedeki denizel biyoçeşitliliğin ciddi tehdit altında olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, hedef dışı avın azaltılması, trol balıkçılığına yönelik denetimlerin artırılması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Kuşadası, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:38:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.