Kuşadası'nda Su Altı Tehlikesi
23.05.2026 14:29
Yılancıburnu'nda eski iskeleye ait paslı demirler, denize girenler için yaralanma riski taşıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancıburnu'nda su altında kalan eski iskeleye ait sivri ve paslı demir parçalarına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, demirlerin denize girenler için ciddi yaralanma riski oluşturduğunu belirtti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Kuşadası sınırları içerisinde yer alan ve hem doğal hem de arkeolojik sit özelliği taşıyan Yılancıburnu'nda su altı güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Akdeniz'e özgü deniz çayırlarının yoğun olarak bulunduğu ve çok sayıda deniz canlısına yaşam alanı sunan bölge ile ilgili yapılan açıklamada, su altında kalan eski iskeleye ait demir parçalarının ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, geçmiş yıllarda tekne yanaşması için yapılan iskelenin zamanla çürüyerek parçalandığını, dışarıdan görünmeyen ancak su altında sivri ve paslı demirlerin zeminde kaldığını ifade etti. Bölgenin aynı zamanda caretta caretta ve deniz kaplumbağaları gibi türlerin beslenme alanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle sığ sularda yürüyen veya tekneden suya atlayan vatandaşların ciddi şekilde yaralanabileceği uyarısı yapıldı.

Kıyıdan girişin bazı noktalarda sınırlandırılmasına rağmen doğu kıyısı ve tekneler aracılığıyla bölgeye girişlerin sürdüğünü belirten Başkan Sürücü; "Bir süredir kıyı kesiminden girişine izin verilmeyen bölgeye, doğu kıyısından girenler ile teknelerle gelenler yüzmek amacıyla ulaşmaktadır. Yılancıburnu, kent içindeki önemli plaj alanlarından biri olmayı sürdürmektedir. Geçmiş yıllarda teknelerin yanaşması amacıyla yapılan demir iskelenin zamanla çürümesi ve parçalanması sonucunda, dışarıdan fark edilmese de sualtına girildiğinde bazı demir parçalarının zeminde kaldığı görülmektedir. Küflenmiş ve uçları sivrileşmiş demir parçaları dışarıdan görünmediği için, bölgede denize girenler açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır. Özellikle yürünebilecek seviyedeki sularda bulunan bu demir parçalarına çıplak ayakla basılması ya da tekneden suya atlanması halinde çok üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle koyun batı kesiminde denize girenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren bu tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumları bilgilendireceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

